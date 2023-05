Segundo Batalhão de Choque de São Paulo celebra 89 anos de fundação

Unidade criada em 7 de maio de 1934 realizou um evento que contou com a presença do Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite

Reprodução/Instagram/@2bpchq/@mikepadraooficial Apresentação durante aniversário do Segundo Batalhão de Choque de São Paulo



O Segundo Batalhão de Polícia de Choque Marechal Mascarenhas de São Paulo completou 89 anos em um evento que reuniu autoridade, integrantes da corporação, familiares e amigos da instituição. Durante o evento, foram entregues 7o medalhas do Batalhão de Expedicionários Paulista, destinadas a personalidades civis e militares. Além de instituições públicas e particulares que contribuíram pelo serviço da unidade policial. O tenente Rafael, chefe da comunicação social, esclareceu sobre as funções desempenhadas pelo batalhão. “É responsável, principalmente, pelos grandes eventos de São Paulo, como jogos de futebol, eventos culturais, manifestações e atuamos no controle de multidões. Realizamos, também, patrulhamentos táticos urbanos, a escolta com motocicletas e patrulhamento com motocicletas”, afirmou. Entre as autoridades que estiveram presentes na solenidade e foram contempladas com medalhas do batalhão de expedicionários paulista, estiveram o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o deputado estadual, capitão Telhada.

As autoridades destacaram o papel da polícia na redução de crimes registrados no município e sobre o projeto que prevê o reajuste aos policiais civis e militares. Para o secretário Derrite, as ações contra a criminalidade presentes na região central apresentam resultados positivos. “Pela primeira vez nos últimos 15 meses, tivemos reduções de roubos e furtos na região da cracolândia. Muitos desses resultados se devem à utilizações de motos na região central. Em virtude disso, há um estudo do comando geral da Polícia Militar, a ampliação dessa modalidade de patrulhamento utilizando motocicletas na região central com a maior produtividade histórica”, afirmou. Sobre o reajuste, Derrite considerou a conquista como histórica. “Pela primeira vez, o governo consegue um aumento dessa proporção, de cerca de 20% de reajuste para todo o efetivo da segurança pública. Dessa vez, fizemos um estudo estruturante para atender a atratividade na carreira, estimular meritocracia e a retenção dos melhores talentos”, pontuou.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto