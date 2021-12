Segundo suspeito da morte do neto de Luciano do Valle é preso em São Paulo

Indivíduo foi encontrado durante abordagem policial a um veículo que realizava roubos na região de Heliópolis; uma arma foi encontrada no carro e encaminhada para a perícia

Reprodução/Instagram/@dovalle7 Lucas do Valle levou um tiro na cabeça durante um assalto em São Paulo



A polícia de São Paulo prendeu um segundo suspeito de matar o neto do narrador Luciano do Valle. Os agentes chegaram ao suspeito depois de uma abordagem feita na região de Heliópolis. Havia uma denúncia de que um veículo preto que estava fazendo roubos na região. Quatro pessoas foram abordadas e uma arma foi encontrada dentro do carro. Um dos quatro indivíduos foi apontado como participante do assalto que terminou com o assassinato de Lucas do Valle Oliveira, neto do narrador esportivo Luciano do Vale. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de dois criminosos com o carro apreendido na última terça-feira, 14. Eles saem do veículo para assaltar um homem em plena luz do dia. Um deles foi preso e o segundo continua foragido.

O sargento Renato Gleison da Polícia Militar conta como se deu a ação: “É importante salientar que, desde o ocorrido do latrocínio, a polícia militar do 46º batalhão passou por diversas operações e, hoje, obtivemos êxito em conseguir prender esse indivíduo e deixá-lo à disposição da justiça. Foi feito o levantamento do documento dele e constatou que ele estava procurado devido a esse crime [da morte do neto de Luciano do Valle]”, afirmou. A arma encontrada durante a abordagem policial é do mesmo calibre que a utilizada para matar Lucas do Valle e seguirá para análise da perícia. As investigações do caso de latrocínio de Lucas do Valle seguem com a Polícia Civil de São Paulo.

