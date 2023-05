Seguradora usa tecnologia para dar desconto a motoristas com boas práticas no trânsito

Em entrevista à Jovem Pan News, o fundador e co-CEO da Darwin Seguros, Beto Barros, explicou que o condutor que oferece menos risco de sinistro paga um valor mais baixo

De olho em milhares de brasileiros que se arriscam e circulam com seus carros sem seguro automotivo por não poder pagar e notando uma certa discrepância no sistema tradicional de seguros, Beto Barros e Firmino Freitas decidiram criar uma seguradora digital que reúne tecnologia, dados e inteligência artificial para personalizar o perfil do cliente, no caso, maneira como o motorista dirige é o diferencial e o fator que realmente é levado em consideração no preço pago pelo cliente. Em entrevista à Jovem Pan News, o fundador e co-CEO da Darwin Seguros, Beto Barros, explicou que desta forma o condutor, independentemente da idade, que respeita as leis de trânsito e oferece menos risco de sinistro paga um valor bem mais baixo: “Dirigiu bem no primeiro mês, no mês seguinte já tem desconto. É quase como uma conta de luz, usou bem paga menos, usou mal paga mais”.

O outro sócio e fundador, Firmino Freitas, destacou que a plataforma deve contribuir para a educação no trânsito e que o número de brasileiros que não possuem seguro automotivo é muito alto, por isso a necessidade de criar produtos mais acessíveis: “E mostrar o quão importante é ter seguro. Hoje, 70% dos brasileiros que tem carros não tem seguros, isso é uma penetração baixíssima. O brasileiro consegue ter acesso agora a um produto com preços acessíveis não porque ele é barato, mas porque ele é justo com o risco que os bons motoristas geram”. O especialista em seguros, Marcelo Dillmann, alertou para o fato de que é importante pagar o seguro automotivo não somente para proteger seu patrimônio, mas também para cobrir danos a terceiros, pois ninguém está isento de cometer infrações: “Além de proteger o seu bem, em um eventual sinistro, pensando no seu patrimônio, você também tem a questão do patrimônio alheio, quando você é responsável por um dano ou colisão, tanto de ordem material, quanto corporal”.

“Então, o seguro é fundamental para proteger o seu patrimônio em todos os aspectos. Pensando no seu bem e no dos outros também”, destacou Dillmann. Segundo dados do Ministério da Justiça, quase 1 mil carros foram roubados ou furtados por dia no país em 2022, o que representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Para tratar desta fragilidade e conscientizar sobre a importância de fazer o seguro, a Darwin Seguros promoveu uma exposição em que derreteu uma estrutura que continha 2.500 velas dispostas em formato de carro, denominado como “Candle Car”. O head de Marketing da empresa, Marcelo Balas explicou o intuito da performance de conscientização: “As velas representam justamente o insight de que, como a cada hora 36 carros são roubados no Brasil e 25 não têm seguro, quando a vela começa a derreter e ela some, se você não tem seguro você perdeu um bem que deu duro para caramba para conquistar”.

