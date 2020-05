Seis dos principais hospitais de Londres não registraram morte por covid-19 nas últimas 48h

Ananda Migliano/Estadão Conteúdo O gabinete de Boris Johnson confirmou que os números realmente estão baixos na capital britânica



A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus ainda está longe de ser controlada na Grã Bretanha: os dados da quarta-feira (20) confirmaram que o país já se aproxima da marca de 250 mil casos confirmados, com quase 36 mil mortes.

Mas a tendência de queda está se confirmando diariamente e a capital do país tem números animadores. Desde a semana passada, Londres tem registrado apenas algumas poucas dezenas de novos casos — lembrando que a região metropolitana tem quase 9 milhões de habitantes.

O gabinete de Boris Johnson confirmou que os números realmente estão baixos na capital britânica, mas o governo descarta a possibilidade de realizar uma flexibilização regionalizada da quarentena.

Pelo menos por enquanto a intenção é continuar tomando decisões nacionais porque é cedo para saber como a transmissão interna irá se comportar. Porém, o órgão de saúde pública da Inglaterra indica que o número de contaminações em Londres está caindo pela metade a cada três dias e meio.

Segundo o jornal londrino Telegraph, seis dos principais hospitais da capital não registraram mortes por covid-19 nas últimas 48 horas. Essas informações são extremamente positivas para a Grã Bretanha não apenas pela saúde pública, já que Londres foi o pior foco da doença no país, mas também pela economia.

A cidade é responsável por 25% do PIB britânico, que está sangrando milhões de libras a cada hora que o país passa em quarentena. A estimativa do Tesouro do Reino Unido é de que a economia local sofra perdas da ordem de 300 bilhões de libras só neste ano, o equivalente a mais de R$ 2 trilhões.

Neste momento o governo está bancando os salários de 10 milhões de funcionários do setor privado para evitar o desemprego em massa. Mesmo assim as autoridades locais estão agindo com cautela nas declarações sobre como e quando reativar a economia.

Na prática, o relaxamento da quarentena é diário e visível aqui em Londres — mas o comércio segue fechado e as empresas mantêm seus funcionários em casa. Só que, com o tempo agradável, as pessoas estão lotando cada vez mais as ruas, parques e praças.

Imagens do litoral da Inglaterra também mostraram praias lotadas nesta quarta-feira, quando a temperatura no país chegou aos 27 graus. Por isso a mensagem oficial continua a mesma: a quarentena deu resultados importantes — mas ainda é cedo para comemorar.

A complacência depois de tanto esforço coletivo deve ser evitada a todo custo.