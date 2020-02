Sem citar Bolsonaro, Doria manda recado e diz que São Paulo respeita o Legislativo

Governo do Estado de São Paulo A declaração do governador João Doria foi dada durante evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista



Em meio às críticas de políticos e autoridades a Jair Bolsonaro, o governador João Doria afirmou, sem citar o presidente, que São Paulo respeita os poderes Legislativo e Judiciário.

Na terça-feira, uma reportagem do site BR Político revelou que o presidente enviou dois vídeos de convocação para protestos no próximo dia 15. Os atos são a favor do governo e contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Doria já havia se manifestado contra a atitude do presidente anteriormente.

Por meio das redes sociais, ele escreveu que o Brasil lutou muito para resgatar a democracia e que é preciso repudiar com veemência qualquer ato de desrespeito às instituições. Nesta quinta-feira, ele voltou ao assunto e disse que qualquer insatisfação se corrige pela democracia.

“Aqui em São Paulo nós respeitamos o contraditório, compreendemos inclusive as injustiças. Usamos a justiça e os caminhos da justiça para corrigir os erros. Não há confronto, não há mobilização de opinião pública para confrontar e intimidar deputados ou juízes. Há o sentimento do dialogo, a forma mais construtiva de se respeitar a democracia no Brasil.”

A declaração do governador João Doria foi dada durante evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no qual foi anunciado repasse de R$ 128 milhões para 262 municípios do estado de São Paulo.

Os repasses foram feitos diretamente para os fundos municipais, que são responsáveis por executar os serviços de proteção social, voltados para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, foram repassados R$ 26 milhões para 66 comunidades terapêuticas do programa Recomeço, uma Vida sem Drogas, um programa que tem como objetivo combater o uso excessivo de drogas e de álcool.

*Com informações da repórter Nicole Fusco