Sem dinheiro, 1 a cada 4 paulistanos só sai de casa para trabalhar ou estudar

Pixabay Cidade de São Paulo comemora 466 anos neste sábado, 25



A cidade de São Paulo completa no 466 anos de vida no próximo sábado. A terra da garoa também é conhecida por ser a terra do teatro, do cinema, dos bares, dos shoppings e de inúmeras outras opções de lazer.

Porém, o hábito do paulistano em sair de casa tem diminuído. Uma pesquisa da Fundação SEADE aponta que apenas 22% das pessoas que vivem em São Paulo costumam deixar o domicílio sem ser para trabalhar ou para estudar.

Ou seja, 9 entre 10 pessoas não possuem condições financeiras para sair ou preferem o conforto de casa, como é o caso do radialista Erick.

“Hoje, com a comodidade dos aplicativos, de você ter Netflix, fica mais cômodo em casa. Faz sentido que as pessoas fiquem mais em casa.”

Os principais destinos do paulistano são os comércios perto de casa, visitas a parentes e amigos e atividades de lazer. Opções não faltam para os pouco mais de 12 milhões de habitantes na metrópole com mais de 1.500 km².

* Com informações do repórter Vinicius Moura.