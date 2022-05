Sem imprensa livre, Constituição é apenas um ‘papel’, diz Luiz Fux

Presidente do Supremo Tribunal Federal ressaltou o papel da imprensa na democracia

Marcelo Camargo/Agência Brasil



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, ressaltou o papel da imprensa na democracia. “No país, onde a imprensa não é livre, em um país onde a imprensa é intimidada. Em uma país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições, a democracia é uma mentira e a Constituição Federal é uma mera folha de papel”, disse, durante visita ao Museu da Suprema Corte, que trata de uma exposição do jornalismo brasileiro. A declaração, no entanto, destoa de uma decisão dele que aconteceu em 2018, onde censurou uma entrevista ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. A decisão de Luiz Fux em 2018 destoa também do próprio colega, ministro Ricardo Lewandowski, que havia autorizado a entrevista aos jornalistas.

