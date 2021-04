Sem máscara, Cláudio Castro é gravado cantando pagode com grupo durante a pandemia

Nesta semana, governador do Rio de Janeiro foi pego fazendo festa de aniversário em Petrópolis; ele também é suspeito de usar o helicóptero do Estado para fins pessoais

Os Pingos Nos Is/Jovem Pan/YouTube/Reprodução de vídeo De acordo com Castro, o encontro com amigos aconteceu no mês de fevereiro



O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vive uma semana difícil e complicada que, para muitos, pode representar até uma espécie de inferno astral. Depois da aglomeração que promoveu na festa de aniversário na região serrada para celebrar os 42 anos de idade e da suspeita de usar o helicóptero do Estado para fins particulares, vazou um vídeo do governador em que ele participa de uma roda de samba e pagode. As pessoas até estão distantes uma das outras e há um frasco de álcool na mesa em frente ao governador. Neste vídeo, Cláudio Castro canta Domingo, do Só Pra Contrariar.

O Ministério Público do Rio de Janeiro já está investigando o comportamento do governador na festa de 42 anos na região serrana e a suspeita do uso do helicóptero para fins pessoais. A Secretaria de Saúde de Petrópolis também notificou o condomínio em que aconteceu a festa de aniversário dele. Também pelas redes sociais, ele garantiu que a roda não aconteceu nos últimos dias em que cidades e Estado vivem um recesso forçado para evitar a disseminação da pandemia da Covid-19. De acordo com Castro, o encontro com amigos aconteceu no mês de fevereiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga