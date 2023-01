Sem piso tátil, ruas do centro de São Paulo dificultam a mobilidade para deficientes visuais

Localidade tem falhas na sinalização e apresenta calçadas esburacadas em diversos pontos

Banco de imagens/Pixabay Piso tátil é instrumento para facilitar a locomoção de deficientes visuais nas ruas



Uma denúncia feita ao e-mail sos@jovempan.com.br criticou a falta do piso tátil no centro da cidade de São Paulo, o que dificulta a circulação de deficientes visuais na localidade. Uma equipe de reportagem da Jovem Pan foi até o local para averiguar a situação e constatou o problema. Na rua 24 de Março, onde há o instrumento, mas em alguns pontos da rua ele desaparece. Além disso, as condições das calçadas deixam a desejar e expõem a falta de manutenção do poder público na localidade. Foram vistos diversos buracos e remendos, o que torna mais fácil que deficientes caiam e se machuquem. Outras ruas da mesma região apresentaram os mesmos problemas, mas diferentemente da primeira, o piso tátil não foi encontrado. A pior situação encontrada foi na rua 7 de Abril, bastante danificada, sem placas e sem o instrumento para deficientes no piso.

*Com informações do repórter Luiz Guerra