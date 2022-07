Semáforos instalados próximos à Universidade de São Paulo não funcionam

CET diz que problema está relacionado com roubos de fios e cabos dos equipamentos

Ronaldo Silva/Estadão Conteúdo Somente em um único trecho da avenida Politécnica há 5 semáforos sem funcionar



Na avenida Politécnica, na região do Rio Pequeno, na zona oeste da capital paulista, a vida de motoristas e pedestres tem ficado difícil com muitos semáforos de trânsito sem funcionar. No trecho mais movimentado da via, próximo à Universidade de São Paulo (USP), cinco equipamentos estão quebrados ou desligados. A situação chegou a ficar tão complicada que o empresário Élcio Gaspar Jr. chegou a criar um perfil em uma rede social para denunciar o problema e comentar o descaso do poder público. “Eu fiz esse perfil em tom de deboche e ironia para registrar os dias em que um farol próximo a minha casa, na avenida Politécnica, não funciona, o que é corriqueiro, acontece muitas vezes por mês”, comenta.

A Companhia de Engenharia e Tráfico de São Paulo (CET) afirma que os equipamentos estão com defeitos sempre por causa do crescente número de furtos de fios dos semáforos. Segundo a CET, só no primeiro semestre deste ano foram mais de 3,4 mil registros de furtos de cabos e vandalismo nos equipamentos, um aumento de 47% na comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, o tempo médio de reparo ficou comprometido por causa da dificuldade de reposição dos materiais danificados

*Com informações do repórter Victor Moraes