Senado aprova projeto que aumenta pena para uso de deep fake contra mulheres

Avanço legislativo visa combater práticas como a manipulação de imagens ou sons da vítima com inteligência artificial; medida; segue agora para sanção presidencial

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO PL 370/24 foi relatada pela senadora Daniella Ribeiro e encaminhada à presidência da República para sanção



O Senado Federal deu um passo importante na luta contra a violência de gênero ao aprovar um projeto de lei na última quarta-feira (19) que aumenta as penas para crimes cometidos contra mulheres que envolvam o uso de Inteligência Artificial. Este avanço legislativo visa combater práticas como a manipulação de imagens ou sons da vítima, popularmente conhecidas como deep fakes. A proposta recebeu apoio unânime de senadores de diferentes espectros políticos, evidenciando um consenso sobre a urgência de medidas mais rigorosas para coibir esse tipo de crime.

Atualmente, o Código Penal brasileiro estipula penas de reclusão que variam de seis meses a dois anos para aqueles que causam dano emocional a uma mulher por meio de ameaças, constrangimento ou humilhação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No entanto, com a aprovação do novo projeto de lei, essas penas serão aumentadas em 50% se o crime envolver o uso de deep fake ou outras formas de Inteligência Artificial. Isso significa que a punição pode chegar a até três anos de prisão, refletindo a gravidade e o impacto dessas tecnologias quando utilizadas de forma maliciosa.

*Com informações de André Aneli

*Reportagem produzida com auxílio de IA