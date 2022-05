Senado inicia esforço concentrado de votações nesta terça-feira

Agenda da Casa conta ainda com tramitação de PEC para elevação da idade de magistrados, discussão de preço dos combustíveis e apuração de crime de estupro na terra indígena Yanomami

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Agenda da semana foi confirma pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



O Senado Federal inicia esforço concentrado de votações nesta terça-feira, 10, e deve manter esquema até a próxima quinta, 12. Nesses dias, os senadores vão sabatinar e votar nomes de autoridades que foram indicadas para ocupar cargos em embaixadas ou em outras instituições ligadas ao governo federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), convocou esse esforço concentrado justamente porque a sabatina de autoridades, por exemplo, exige a presença física dos parlamentares. Pacheco também deve se reunir nesta semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os secretários estaduais de fazenda para discutir o preço dos combustíveis.

Também está na pauta de votações do Senado a Proposta de Emenda à Constituição que quer aumentar a idade máxima que magistrado pode ocupar um posto de juiz de Tribunal Regional ou de Tribunal Superior. Hoje, a idade para ocupar tais postos é de 65 anos e a PEC quer aumentar para 70. Além disso, deputadas e senadores também têm uma agenda fora do Congresso Nacional nesta semana. Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos vão à Roraima para apurar denúncias de que uma menina de 12 anos teria sido estuprada na terra indígena Yanomami. A agenda foi confirmada na semana passada pelo presidente do Senado.

*Com informações da repórter Iasmin Costa