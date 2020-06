Senado deve votar PEC de adiamento das eleições municipais na terça

EDILSON RODRIGUES/AGENCIA SENADO O presidente da casa, Davi Alcolumbre, disse nesta quinta-feira (18) ser favorável a eleições no mês de novembro, com primeiro turno no dia 15. Nesse caso, o segundo turno, possivelmente, ocorreria no dia 29 de novembro



O plenário de Senado deve votar, na próxima terça-feira, a Proposta de Emenda à Constituição sobre o adiamento das eleições municipais deste ano. A discussão é motivada pela pandemia do coronavírus, que já tem atrasado processos de verificação das urnas e também deve afetar as convenções partidárias. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno do pleito está previsto para 4 de outubro e o segundo, para o dia 25 do mesmo mês.

O presidente da casa, Davi Alcolumbre, disse nesta quinta-feira (18) ser favorável a eleições no mês de novembro, com primeiro turno no dia 15. Nesse caso, o segundo turno, possivelmente, ocorreria no dia 29 de novembro. Alcolumbre disse ainda ser contra um eventual adiamento do pleito para 2021 e a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores.

Neste ponto, há consenso com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso. Na quarta-feira (17), senadores debateram várias ideias para a realização das eleições municipais, mas a proposta final ainda não foi definida.

*Com informações da repórter Letícia Santini