Senador anuncia projeto de lei para diminuir crimes envolvendo falsos entregadores

Proposta de Giorgano (MDB-SP) obriga empresas de delivery a cadastrarem seus funcionários e veículos em uma plataforma integrada de segurança para facilitar a abordagem policial e a identificação

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Giordano (MDB-SP) propôs projeto de lei para identificação de entregadores de aplicativos



Nesta quarta-feira, 4, o senador Giorgano (MDB-SP) concedeu entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, para falar sobre o projeto de lei que ele propôs que visa exigir que empresas de delivery forneçam obrigatoriamente mecanismos de identificação para entregadores de aplicativos e empresas. A sugestão foi feita após os números de roubos e furtos por falsos entregadores crescerem na cidade de São Paulo, maior centro urbano do país. Segundo Giordano, a modernização de pontos de segurança e a integração das polícias se faz necessário num contexto em que a tecnologia já se desenvolveu rapidamente no Brasil.

“Com a evolução do sistema de entregas no nosso país, a evolução da rapidez, da modernidade, acho que algumas leis se tornaram retrogradas”, diz Giordano. O projeto de lei proposto, que ainda vai passar por votação, pede que as empresas, os entregadores e seus veículos (seja moto, bicicleta, patinete ou outro) sejam registrados em uma plataforma de segurança, passando a receber um QR Code de identificação. “Na abordagem, fica mais simples ter uma identificação visual do motoboy (…) o equipamento público agora tem que ter equipamentos de tecnologia, leitura de QR Code, fotos, cadastro em sistemas mais integrados com as polícias. A gente está lutando para ter uma integração entre as polícias para a gente cada vez mais fazer um cerco maior para pegar os delitos em flagrantes, evitar grandes mortes”, alega o senador.

Giordano ainda informou que vem se articulando com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e outros lideranças da Casa para colocar o projeto de lei em votação em breve. Ele também anunciou uma interlocução em prol do projeto com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), os chefes da polícia civil e militar do Estado e o pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, segundo Giordano, “adorou a ideia” do projeto de lei. “Esse case, acho que vai ser de sucesso se aplicado em São Paulo, diminuindo a violência que está absurdamente descontrolada”, declarou.