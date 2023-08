Senador diz que governo investirá R$ 1 trilhão no novo PAC com recursos da Petrobras

Lançamento do programa está previsto na agenda do presidente Lula para a próxima sexta-feira, 11, no Rio de Janeiro

O senador Cid Gomes (PDT-CE) afirmou nesta terça-feira, 8, que o governo vai investir R$ 1 trilhão na nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Um trilhão em quatro anos”, disse o parlamentar a jornalistas após deixar o Senado, onde os ministros Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil, apresentaram à cúpula do Congresso Nacional o novo programa. De acordo com Cid Gomes, a Petrobras será uma grande financiadora dos investimentos. “Investimentos não só da Petrobras, mas previstos pela Petrobras”, frisou. O lançamento do PAC está previsto na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a próxima sexta-feira, 11, no Rio de Janeiro. O programa deve ter como carro-chefe investimentos em infraestrutura e na área social. O orçamento anual estimado é de R$ 60 bilhões, com foco em parcerias público-privadas (PPPs). No encontro de terça-feira, os ministros foram recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na residência oficial da Casa. O presidente Lula pretende lançar o programa em uma grande cerimônia com a presença de diversos parlamentares.

