Senador diz que reforma aprovada na Câmara ‘não interessa ao povo brasileiro’ e que Senado não agirá ‘passivamente’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Plínio Valério falou sobre a pauta econômica que vai dominar o parlamento no 2º semestre

O Congresso Nacional retoma as atividades nesta terça-feira, 1º. Com reforma tributária, novo arcabouço fiscal e orçamento de 2024 pendentes de aprovação, a tendência é que a pauta econômica domine o 2º semestre do ano no parlamento. A proposta da reforma tributária, aprovada no início de julho pela Câmara dos Deputados, está entre as principais. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que o texto da reforma aprovado na Câmara “não interessa ao povo brasileiro”. O parlamentar ainda afirmou que o Senado não vai agir “pacificamente”. “O governo anterior ou este sempre acredita nisso, que podemos aprovar tudo que vem da Câmara. ‘Porque somos experientes, do equilíbrio, e não vamos mexer para voltar’. Desta vez penso que não vai ser possível. Se formos nessa de não mexer para não demorar, seremos irresponsáveis. Essa reforma que veio da Câmara não interessa ao povo brasileiro. Não sou especialista, mas foco principalmente nessa grandiosa taxa que vai seguir sobre bens e consumos. É um problema muito sério. Penso que desta vez o Senado não vai agir passivamente”, explicou Plínio Valério na manhã desta terça-feira, 1º.

Confira a íntegra da entrevista com o senador Plínio Valério (PSDB-AM):