Senador vai ao STF para que Bolsonaro explique alegações de fraudes nas eleições

Alessandro Vieira pede que presidente comprove suas afirmações com provas documentais e apresente nominalmente os supostos responsáveis

Jefferson Rudy/Agência Senado No texto encaminhado ao STF, o senador diz que Bolsonaro pode, com essa fala, ter cometido crimes contra a honra de autoridades



O senador Alessandro Vieira apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma interpelação para que o presidente Jair Bolsonaro explique as alegações sobre fraude nas eleições de 2018. O parlamentar pede que Bolsonaro comprove suas afirmações com provas documentais e apresente nominalmente os supostos responsáveis pela fraude. Alessandro Vieira considera que as alegações do presidente “colocam em risco a estabilidade democrática do país e desqualificam a atuação das autoridades durante as eleições de 2018, inclusive a do Supremo e a do Tribunal Superior Eleitoral“.

No texto encaminhado ao STF, o senador diz que Bolsonaro pode, com essa fala, ter cometido crimes contra a honra das autoridades eleitorais e jurídica, além de crimes de responsabilidade e de prevaricação, advocacia administrativa e comunicação falsa de crime. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan Itapetininga, nesta quarta-feira, 21, Bolsonaro disse que tem novidades e provas serão apresentadas na semana que vem. “Nós vamos convidar a imprensa para demonstrarmos e respondermos as perguntas de gente que entende do assunto. O que não podemos deixar acontecer é ter problemas com as eleições do ano que vem.”

Nessa mesma entrevista, Bolsonaro também afirmou que vai desbloquear todos os recursos previstos no orçamento para os ministérios. “Crescimento de 5% positivo, isso é um milagre. Inacreditável. Temos que ter responsabilidade. Trabalhamos com Paulo Guedes e outros ministros como a arrecadação tem aumentado assustadoramente. Fiquei até preocupado. Resolvemos descontingenciar todos os recursos dos ministérios. Todos.” Os recursos no orçamento tinham sido contingenciados no início do ano como medida de segurança por conta das incertezas trazidas pela pandemia. O montante que segue bloqueado, até agora, segundo o Ministério da Economia, é de R$ 4,5 bilhões.

*Com informações do repórter Fernando Martins