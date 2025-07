Senadores brasileiros vão a Washington para negociar tarifa de 50% imposta pelos EUA

Com reuniões agendadas até quarta-feira (30), a missão diplomática busca destacar o impacto econômico negativo que a medida trará para ambos os países, caso entre em vigor

Uma comitiva suprapartidária de senadores brasileiros desembarcou em Washington, nos Estados Unidos, para iniciar uma série de negociações contra o chamado “tarifaço”. O grupo, composto por oito parlamentares de diferentes partidos como Podemos, PT e PL, busca evitar a implementação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, proposta por Donald Trump, que pode entrar em vigor já na próxima sexta-feira (1º). A agenda da delegação se estenderá até quarta-feira (30) e foi dividida em duas frentes. Primeiramente, os senadores se reunirão com empresários americanos que possuem investimentos no Brasil e com empresários brasileiros que têm negócios nos EUA. O objetivo é demonstrar o impacto econômico negativo que a medida traria para ambos os países.

São oito senadores de diversos partidos e correntes políticas:

– Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul;

– Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul;

– Jaques Wagner, do PT da Bahia;

– Marcos Pontes, do PL de São Paulo;

– Rogério Carvalho, do PT de Sergipe;

– Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais;

– Fernando Farias, do MDB de Alagoas;

– Esperidião Amim, do PP de Santa Catarina.

Em um segundo momento, os parlamentares se encontrarão com autoridades e congressistas norte-americanos. Os nomes das autoridades dos EUA não foram divulgados por precaução, devido ao receio de que aliados de Donald Trump e de Eduardo Bolsonaro possam interferir nas negociações.

A missão oficial se encerrará na quarta-feira com um encontro na Sociedade das Américas e uma coletiva de imprensa na embaixada brasileira. A visita dos senadores é mais uma frente de atuação contra a tarifa, somando-se aos esforços do governo federal, coordenados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e a uma futura missão que está sendo organizada por empresários do setor industrial.

