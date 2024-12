‘Senna’ se torna a série não inglesa mais vista no mundo

Produção da Netflix conta a trajetória do piloto brasileiro Ayrton Senna e em menos de 15 dias entrou para o top 10 global sendo a mais vista no Brasil e no mundo

Gabriel Leone interpretá piloto no projeto cinematográfico



A série que narra a trajetória do piloto brasileiro Ayrton Senna tornou-se a produção de língua não inglesa mais vista na plataforma de streaming Netflix, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Intitulada “Senna”, a série retrata a vida do tricampeão mundial de Fórmula 1, abordando sua carreira dentro e fora das pistas. Desde sua estreia, há quase 15 dias, a produção já figura entre as mais assistidas em 58 países, alcançando o primeiro lugar no top 10 global de séries de língua não inglesa da Netflix.

No Brasil, “Senna” liderou as visualizações nas últimas semanas, consolidando-se como um sucesso de audiência. A série, composta por seis capítulos, explora desde o início da carreira de Ayrton Senna no kart, passando por suas conquistas nas pistas, relações pessoais, até suas relações pessoais e o trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, há 30 anos. A produção é protagonizada por Gabriel Leone e conta com um elenco que inclui Marco Ricca, Alice Wegmann, Camila Márdila, Suzana Ribeiro, Gabriel Louchard e Patrick Kennedy.

