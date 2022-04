Sergio Camargo causa polêmica a dizer que ‘negros gostam de polícia, quem tem medo é bandido’

Ex-presidente da Fundação Palmares não deu detalhes de quem estava falando e o porquê da postagem aleatória

Sergio Camargo é investigado por assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários da Fundação Palmares



O ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo voltou a causar polêmica neste sábado, 16, após uma declaração em suas redes sociais. “Negros gostam de polícia. Quem tem medo é bandido”, escreveu em seu Twitter. A postagem foi elogiada pelos seguidores dele, mas foi bastante criticada pelos outros internautas. Camargo não deu detalhes de quem estava falando e o porquê da postagem aleatória. Essa não será a primeira vez e nem a última que Sérgio Camargo causará polêmica na internet. Em fevereiro este ano, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, pediu uma abertura de inquérito contra o ex-presidente da Fundação Palmares.

A ação civil pública pede a apuração de crimes por assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários da instituição. Gilmar Mendes disse que as declarações são graves e incompatíveis com a função pública. Em outubro de 2021, a Justiça do Trabalho determinou o afastamento dele da Fundação Palmares. Recentemente, foi exonerado do cargo. Camargo está filiado ao PL, o mesmo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. A publicação dele que gerou mais revolta na população foi sobre o comentário da morte do congolês Moïse Kabagambe. Na postagem, Camargo afirmou que o congolês “era um vagabundo morto por outros vagabundos”.

*Com informações do repórter Maicon Mendes