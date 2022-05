Servidores do BC devem retomar greve nesta terça; paralisação afeta consulta a dinheiro ‘esquecido’

Previsão era que a segunda etapa de pagamentos começasse nesta segunda-feira, 2; trabalhadores reivindicam recomposição salarial de 27%

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Servidores afirmam que os sistemas essenciais, como o Pix, não são atingidos pela paralisação



Servidores do Banco Central (BC) devem retomar greve neste terça-feira, 3. A volta da paralisação deve afetar importantes sistemas, como o site Valores a Receber, que iniciou as atividades neste ano para a restituição de cerca de R$ 4 bilhões destinados a 28 milhões de beneficiários. A previsão inicial era que a segunda etapa de pagamentos começasse nesta segunda-feira, 2. No entanto, com o retorno da greve, isso não deve acontecer. Ao acessar o site do Valores a Receber é possível ter acesso a uma mensagem que informa a suspensão temporária das consultas. “Consultas temporariamente suspensas para aprimoramento do sistema. Em breve, uma nova data de reabertura deve ser informada para que o sistema possa receber novas consultas e resgate dos saldos existentes.”

Vários sistemas do Banco Central estão funcionando de maneira limitada. Servidores afirmam que os sistemas essenciais, como o Pix, não são atingidos pela paralisação. Na segunda etapa do sistema de pagamentos estão previstas sete novas fontes de receitas que serão disponibilizadas, como tarifas cobradas indevidamente, parcelas de operações de crédito que foram retidas de forma indevida e contas de pagamento pré-pagas encerradas com saldo disponível. Entre os servidores, a reinvindicação é de recomposição salarial de 27%, mas o governo propõe aumento linear de 5%.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin