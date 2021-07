Servidores públicos vão voltar ao trabalho presencial no Rio de Janeiro

Mesmo quem optou por não se imunizar, seja por não querer ou não acreditar, vai ter que retomar as atividades

Funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro que já concluíram o ciclo de imunização contra a Covid-19 terão que voltar ao trabalho presencial. A decisão foi tomada pelo governador Cláudio Castro, que já publicou a medida no Diário Oficial. Aqueles que optaram por não tomar qualquer vacina contra a Covid-19 porque não quiseram ou não acreditam também terão que retornar ao trabalho presencial. De acordo com a orientação do governo fluminense, as pessoas retornam ao trabalho em instituições, órgãos e secretarias 14 dias após a conclusão do ciclo vacinal. A volta ao trabalho presencial será organizada de acordo com as demandas características e peculiaridades de cada repartição do Estado. O Rio de Janeiro já contabiliza, ao longo da pandemia, mais de 57 mil óbitos em todo o Estado — mais do que muitos países. Em breve, vai alcançar mais uma triste marca da pandemia: um milhão de infectados. A variante delta já está em mais de 100 países do mundo e já começou a circular pelo Rio.

