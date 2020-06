Setor aéreo conta com reformas estruturantes para a retomada

Wilton Júnior/Estadão Conteúdo Além do aperfeiçoamento da regulação, os órgão governamentais destacam que as concessões darão um fôlego ao país com novos investimentos



As reformas estruturantes serão cruciais para a retomada da economia após a pandemia do coronavírus, em especial para o setor aéreo que é um dos mais impactados e dependerá também da confiança dos passageiros em viajar com segurança, esta é a visão de autoridades ligadas a área que participaram de uma videoconferência.

Para o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, é preciso melhorar o ambiente de negócios, que passa pela modernização do arcabouço normativo e por medidas de estímulo à competitividade das empresas.

O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Juliano Noman diz que a reação será gradual e mais do que nunca será necessário assegurar previsibilidade aos agentes do setor e aos investidores.

Além do aperfeiçoamento da regulação, os órgão governamentais destacam que as concessões darão um fôlego ao país com novos investimentos, e ampliação da conectividade, especialmente na esfera regional.

*Com informações do repórter Daniel Lian