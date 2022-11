Setor de bares e restaurantes prevê alta de 30% em novembro por causa da Copa do Mundo

Segundo a Abrasel, entidade que representa o setor, 45% das empresas está contratando novos funcionários para o período

Banco de imagens/Pexels Bares se preparam para receber melhor os clientes no período da Copa do Mundo



A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes prevê crescimento de 30% neste mês de novembro por causa da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente da entidade, Paulo Solmucci, disse que os empresários do ramo estão animados com a expectativa. “Vai ser calor, vai ser verão, 13º, tem uma parcela do 13º acontecendo no dia 30 de novembro. O Auxílio Brasil também está gerando reflexo na base da pirâmide do nosso setor, e estamos correndo atrás, investindo, o pessoal está animado, está contratando, estamos com 45% das empresas contratando”, disse. Segundo o presidente da Abrasel, um em cada dez estabelecimentos estão investindo em melhorias, dentre as quais, muitas são para receber o público durante os jogos da Copa.

Enquanto as novas emoções dos jogos não chegam, fãs do esporte relembram as Copas passadas no museu do futebol, em São Paulo, onde também haverá exibição dos jogos do Brasil no Mundial de 2022, com programação especial que inclui atração musical antes de cada partida.

*Com informações da repórter Carolina Abelin