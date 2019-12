Setor de vestuário projeta alta nas vendas neste Natal

Marcos Santos/USP Imagens O ramo de vestuários e calçados será o segundo mais movimentado, atrás somente de alimentos e bebidas



Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta que este Natal deve apresentar um dos melhores desempenhos dos últimos 5 anos. De acordo com a CNC, a data deve movimentar R$ 36 bilhões, número semelhante ao observado em 2014, quando a recessão econômica começou.

O apetite do consumidor e a confiança do empresário apresentaram melhora nas últimas semanas e levaram a Associação Comercial de São Paulo a reavaliar positivamente a expectativa para o fim de ano.

De acordo com o economista da entidade, Marcel Solimeo, diversos fatores contribuíram com este cenário. “A começar pela injeção de recursos do FGTS e 13º salário, a queda da taxa básica de juros, mas principalmente porque o emprego melhorou.”

O ramo de vestuários e calçados será o segundo mais movimentado, atrás somente de alimentos e bebidas.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel, ressalta o bom desempenho do setor. “O produto de vestuário é muito demandado no Natal e deve absorver pelo menos 25% desses R$ 36 bilhões estimados para todos os níveis de consumo.”

O presidente da Abit, Fernando Pimentel, também atribui os melhores resultados à liberação de recursos do FGTS e ao aumento da geração de empregos, mesmo que sejam informais.

