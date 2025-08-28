Setor do aço teme desemprego e cobra do governo ações contra o tarifaço
Presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, André Gerdau Johanpeter, afirma que situação pode levar a demissões e ao adiamento ou cancelamento de investimentos
Os empresários do setor de aço do Brasil estão preocupados com o aumento das importações, principalmente da China, e com os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos. André Gerdal Johanpeter, presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, afirmou que essa situação pode levar a demissões e ao adiamento ou cancelamento de investimentos.
Os principais pontos de preocupação são:
- Aumento das importações: As importações de aço cresceram 40% neste ano, com os preços asiáticos sendo considerados desleais;
- Ociosidade elevada: O setor opera com uma ociosidade de 35%, índice considerado muito acima do ideal de 20%;
- Tarifas americanas: As tarifas impostas pelo governo de Donald Trump se somam às tarifas regulares e sobretaxas antidumping já existentes, que se aplicam a produtos vendidos abaixo do valor de mercado;
Apesar de reconhecer os esforços do governo brasileiro, o Aço Brasil considera que o setor está sofrendo um “ataque predatório” e enfatiza a necessidade urgente de o Brasil usar mais eficazmente os mecanismos de defesa comercial para preservar a capacidade de o setor contribuir para o desenvolvimento do país.
*Com informações de Misael Mainetti
*Reportagem produzida com auxílio de IA
