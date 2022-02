Setor imobiliário de São Paulo prevê queda nas vendas em 2022

Sindicato da Habitação projeta queda de 17,5% nos lançamentos ao longo do ano

Agência Brasil/Arquivo A expectativa sobre as vendas aponta patamar de 55 mil a 65 mil novas habitações, um recuo de 13% sobre o ano passado



O mercado imobiliário prevê queda nas vendas em 2022, após três meses de recordes em São Paulo. O setor avalia uma adequação ao ritmo da economia, com previsão de um Produto Interno Bruto (PIB) próximo a zero no Brasil. Outra preocupação é a elevação da taxa Selic, adotada pelo Banco Central para conter a inflação, que poderá elevar os financiamentos dos imóveis. O Sindicato da Habitação espera que os lançamentos atinjam de 75 mil a 70 mil unidade, uma queda de 17,5% com relação a 2021. A expectativa sobre as vendas aponta patamar de 55 mil a 65 mil novas habitações, um recuo de 13% sobre o ano passado. O programa Casa Verde Amarela, do governo federal, tem registrado bom desempenho na capital paulista e deve representar até 50% dos lançamentos e vendas em 2022, mas há ressalvas pelo aumento nos materiais e mão de obra. Em 2021, apesar da pandemia, foram lançamos 81 mil imóveis em São Paulo e as vendas somaram 66 mil unidades, uma expansão de 29% sobre 2020.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos