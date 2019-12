Setor têxtil perde força em 2019, mas cenário ainda é otimista, diz Abit

Reprodução Apesar de fechar o ano com recuo, o presidente da Associação, Fernando Pimentel, viu os números com bons olhos



O setor têxtil deve fechar 2019 em queda de até 2%. Até outubro a indústria registrou recuo de 2,5%, mas a Associação Brasileira da Indústria Têxtil acredita que o último mês do ano pode melhorar o resultado.

A produção mostrou desempenho negativo de 1,7%, influenciada principalmente pela crise na Argentina, um dos principais compradores do Brasil. Por outro lado, a Abit espera resultado positivo das vendas, com aumento de até 1% e das exportações, com incremento de 3,7%.

Apesar de fechar o ano com recuo, o presidente da Associação, Fernando Pimentel, viu os números com bons olhos. “Não é nada agradável você fechar no negativo, trabalhar o ano inteiro e fechar no negativo. Mas, já no último trimestre, houve uma melhora .”

Para 2020, a Abit projeta crescimento de 2,3% na produção e 3% nas vendas internas.

A Associação elencou a reforma tributária, a queda de juros, a inserção do Brasil no mercado global e a segurança jurídica como temas focais para garantir a expansão da indústria têxtil.

*Com informações da repórter Nanny Cox