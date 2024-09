Shigeru Ishiba é eleito novo primeiro-ministro do Japão

Cerimônia oficial de posse está marcada para a próxima terça-feira (1)

EFE/EPA/KIM KYUNG-HOON / POOL Ishiba deve ser integrado rapidamente nas instituições das quais o Japão faz parte, incluindo o G7



O ex-ministro da Defesa do Japão, Shigeru Ishiba, foi escolhido como o novo primeiro-ministro do país. A decisão foi tomada em uma votação interna do Partido Democrático Liberal, que tem governado o Japão quase ininterruptamente desde a Segunda Guerra Mundial. Ishiba substitui Fumio Kishida, que enfrentou uma série de escândalos e uma crise de popularidade nos últimos meses. Shigeru Ishiba já delineou suas prioridades ao assumir o cargo. Entre os principais objetivos estão combater a alta inflação, lidar com a desvalorização da moeda japonesa e restabelecer aspectos da política regional para garantir maior segurança ao país. Ishiba destacou a importância de recuperar a confiança do eleitor japonês no partido, considerado um marco de estabilidade nacional, e fortalecer as relações com aliados, especialmente os Estados Unidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A cerimônia oficial de posse está marcada para a próxima terça-feira (1). Ishiba deve ser integrado rapidamente nas instituições das quais o Japão faz parte, incluindo o G7. A expectativa é que suas ações ajudem a recuperar a popularidade do Partido Democrático Liberal e a estabilizar a economia japonesa, que enfrenta uma das maiores desvalorizações do Yen em muito tempo.

Publicado por Luisa Cardoso