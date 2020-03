Para prevenir contágio, shoppings reduzem horário e trens são limpos em SP

EFE/Sebastião Moreira A medida para conter o avanço da doença vai vigorar por tempo indeterminado



A partir desta quarta-feira (18), shoppings de todo o Brasil vão ficar abertos em horário reduzido, por causa do aumento de casos de coronavírus. O funcionamento acontecerá de 12h às 20h.

A medida foi recomendada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping e pela Associação Brasileira de Shopping Centers e vai vigorar por tempo indeterminado.

De acordo com o presidente da ALSHOP, Nabil Sahyoun, a medida atende à orientações do poder público. “Que vai reduzir a circulação de pessoas sem paralisar as atividades econômicas , em especial os serviços de utilidade pública em funcionamento.”

Nabil Sahyoun disse que a redução de horário também diminui as despesas dos estabelecimentos com energia elétrica, por exemplo.

O fisioterapeuta Rodrigo Blanquer estava em um shopping nesta terça-feira (17) e concordou com a medida, mesmo dizendo que ela vai impactar no seu dia a dia.

“Quanto mais as pessoas ficarem em casa é melhor. Então tem que restringir horário e ver o que vai dar mais pra frente. Todo mundo tem que fazer um pouco de esforço.”

O securitário Paulo de Carvalho e Silva usa o shopping para alimentação e já pensa em alternativas. “A gente tem que procurar agora o plano B. Procurar fazer sua própria refeição, comer no refeitório da empresa, essa seria uma alternativa para o plano B.”

Mari Palumbo é francesa e está no Brasil a turismo. Ela conta que, em países da Europa, os shoppings já estão fechados por causa do novo coronavírus.

“Eles fizeram isso já uma semana atrás, agora o número de contagiados está aumentando, então é importante fechar tudo. Se os países do mundo inteiro estão aceitando perder dinheiro é porque é importante mesmo.”

Metrô de São Paulo

Para conter o avanço do coronavírus, o metrô de São Paulo reforçou a limpeza dos trens. No fim da noite, as composições passam por um processo de higienização.

Só no pátio que fica no terminal Jabaquara, quarenta e uma composições são limpas todos os dias. 34 funcionários de uma empresa terceirizada se revezam varrendo e lavando os vagões com água, sabão e desinfetante.

Em um sistema de rodízio, os trens também passam por um processo de higienização por fora. A Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos já informou que não haverá redução no número de trens do Metrô e da CPTM. No entanto, o movimento de passageiros está menor.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni