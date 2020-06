Shoppings são reabertos no Rio de Janeiro; Covid-19 avança no estado

Arquivo/Agência Brasil Enquanto isso, a Covid-19 segue crescendo na cidade e no Estado do Rio de Janeiro, com mais de 210 mortes registradas pela doença na quarta-feira (10)



Os shoppings da cidade do Rio de Janeiro voltam a funcionar nesta quinta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados, em novo passo na direção da flexibilização das medidas de isolamento social, decretadas para conter o avanço da Covid-19.

A abertura dos shoppings e centros comerciais estava prevista para acontecer na semana que vem, mas foi antecipada. Para a reabertura, os lojistas terão que seguir regras e recomendações de higiene da prefeitura do Rio de Janeiro, fazer uma assepsia constante nos locais, além de capacitar os funcionários.

Os estacionamentos poderão funcionar com capacidade reduzida e os centro comerciais terão que distribuir álcool gel e fazer controle de temperatura dos clientes. Praça de alimentação, parquinhos, cinema e centros de eventos permanecem fechados.

A prefeitura da capital promete fiscalizar o cumprimento dessas regras, mas conta com a ajuda da administração dos centros comerciais e com o bom senso da população.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, alegou que há menor demanda dos pacientes e redução da curva da Covid-19, o que justifica a reabertura antecipada.

“Os parâmetros que balizam as nossas medidas de afastamento ou aproximação social são favoráveis. Diante disso, a vigilância sanitária propôs que nós adiantássemos a abertura dos shoppings na nossa cidade. São cerca de 30 shoppings.”

Enquanto isso, a Covid-19 segue crescendo na cidade e no Estado do Rio de Janeiro, com mais de 210 mortes registradas pela doença na quarta-feira (10). Ao todo, 74.373 casos e 7.138 mortes por infecções pelo coronavírus em todo o estado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga