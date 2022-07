Simone Tebet participa de festival sobre a cultura japonesa em São Paulo

Pré-candidata do MDB falou sobre as divergências com alguns integrantes do seu partido e de legendas aliadas e também reafirmou que permanece na disputa eleitoral de 2022

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/01/2021 Simone Tebet é pré-candidata à presidência nas eleições 2022



Neste final de semana, ocorreu no bairro da Liberdade, em São Paulo, a 43ª edição do Festival Japonês de Rua, que estava repleto de atrações e com expectativa de receber mais de 200 mil pessoas. E não foram apenas pessoas anônimas que marcaram presença. Personalidades políticas também compareceram e demonstraram afinidade com a cultura japonesa, caso da pré-candidata do MDB à Presidência da República Simone Tebet. “Eu venho de um Estado em que a colônia japonesa é forte. Como prefeita, eu sempre participava dessas festas, justamente para mostrar para a população brasileira o quanto nós somos belos, ricos e fortes, graças a essa diversidade. A cultura, a tradição, a cultura da paz, a culinária, tudo isso que o Brasil precisa, se faz presente na tradição japonesa”, disse a pré-candidata. Simone Tebet, que tem aparecido com números baixos nas pesquisas de intenção de votos, também falou sobre as divergências com alguns integrantes do MDB e dos partidos aliados, mas voltou a garantir que continua firme na corrida pelo Palácio do Planalto. “O Brasil nunca precisou tanto da paz que a colônia japonesa representa”, afirmou.