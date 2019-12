Sindicalização é a menor da história, diz IBGE

Foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Carteira de Trabalho Vários fatores estão por trás desse movimento de redução na sindicalização; a reforma trabalhista é um deles



A sindicalização no Brasil atingiu, no ano passado, o menor patamar de toda a série histórica. É o que aponta uma pesquisa do IBGE sobre trabalho que começou a ser feita em 2012.

Em 2018, dos mais de 92 milhões de brasileiros que trabalham nos mais diversos segmentos, apenas 11,5 milhões tinham vínculo com sindicatos – o que equivale a 12,5%.

A sindicalização vem em trajetória declinante desde 2012.

Em 2017, um ano antes, o percentual era de 14,4%. Ou seja, houve uma redução de 1,5 milhão de trabalhadores sindicalizados no Brasil na passagem de 2017 para 2018.

Tradicionalmente, as pessoas com maior renda e maior instrução são as mais sindicalização. Com isso, as de menor renda e menor instrução são menos sindicalizadas.

Vários fatores estão por trás desse movimento de redução na sindicalização. A reforma trabalhista e novas formas de trabalho são alguns deles.

Segundo a responsável pela pesquisa, Adriana Beringui, outro fator determinante é o aumento da informalidade. Cada vez mais pessoas estão trabalhando ou por conta própria ou sem carteira assinada.

“Uma configuração nova do mercado de trabalho que eu digo é um movimento que vem ocorrendo de 2016 pra cá, que é a expansão do trabalhador por conta própria e empregado sem carteira.”

Para se ter uma ideia, somente em 2018, os motoristas de transporte por aplicativo tiveram crescimento de 30% em termos de contingente em relação ao ano de 2017.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga