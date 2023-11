Sindicato aceita acordo para evitar greve dos Correios na véspera da Black Friday

Paralisação poderia afetar 64% do fluxo de entregas no país

EMERSON NOGUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada de uma agência dos Correios



O sindicato dos trabalhadores dos Correios aceitou um acordo para evitar a greve que estava programada para esta quinta-feira, 23. A paralisação poderia afetar 64% do fluxo de entregas no país. Apesar da atuação dos Correios ser em todo o território nacional, as tratativas com os sindicatos são realizadas em cada Estado do país. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo (Sintect-SP), Elias Cesário, confirmou que não há previsão de greve para os próximos dias: “Tínhamos uma problemática no nosso acordo, as 26 cláusulas que não estavam batendo com o acordo que tínhamos aprovado em assembleia. A gente conseguiu resolver essas situações que estavam atrapalhando as negociações”.

“Logicamente também para dar tranquilidade à população brasileira, porque o nosso intuito de fato é atender todos os brasileiros e brasileiras na Black Friday”, explicou o sindicalista. Segundo Elias, o presidente dos Correios também se comprometeu a abrir um edital para concurso na estatal, que deve ser lançado em dezembro com a contratação de 4.500 profissionais em São Paulo como resposta às reivindicações dos trabalhadores.

*Com informações do repórter David de Tarso