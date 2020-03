Sistema da Caixa apresenta instabilidade e aposentados não recebem INSS

Reprodução Em nota, a Caixa admitiu que houve um atraso no processamento dos benefícios, mas garantiu que ninguém seria prejudicado



Muitos aposentados, que contavam com o pagamento do INSS nesta sexta-feira (6), tiveram uma surpresa desagradável quando foram sacar o benefício em agências da Caixa Econômica Federal. Durante boa parte do dia, o depósito não havia sido feito pelo banco.

Seriam pagas as aposentadorias e pensões dos beneficiários com cartões de pagamento com final 0, para quem ganha até um salário mínimo, e finais 5 e 0, para os que ganham acima do piso nacional.

Em nota, a Caixa admitiu que houve um atraso no processamento dos benefícios, mas garantiu que ninguém seria prejudicado. O banco, no entanto, não informou quantas pessoas foram afetadas pela falha.

O INSS ressaltou que, após receber uma notificação, a Caixa iniciou o processo dos depósitos.

De acordo com o instituto, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas estão na folha de pagamentos da Previdência em 2020. Além da Caixa, não há relatos de que o problema tenha ocorrido em outros bancos.

* Com informações da repórter Letícia Santini