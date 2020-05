Sistema monitora o isolamento em 104 cidades de SP; veja como funciona

Andy Rain/EFE O percentual de adesão à quarentena continua abaixo do mínimo recomendado pela autoridades, de 50%



O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra o percentual de isolamento social no Estado todos os dias.

A central localizada no palácio dos bandeirantes analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social, adotadas para conter o avanço da Covid-19.

Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras. É o que garante o pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, Alessandro Santiago.

O Sistema de Monitoramento Inteligente acompanha 104 municípios com mais de 70 mil habitantes. O percentual de adesão à quarentena continua abaixo do mínimo recomendado pela autoridades, de 50%. Nos últimos cinco dias, a taxa ficou entre 47% e 49%.

Apesar de o governo de São Paulo ter descartado, por enquanto, o bloqueio total, o governador João Doria afirmou que já existe um protocolo caso seja preciso endurecer a quarentena.

*Com informações do repórter Victor Moraes