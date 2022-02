Sob crise na Ucrânia, Bolsonaro viaja nesta segunda para encontros na Rússia

Agenda presidencial incluiu reunião com Vladimir Putin, almoço no Kremlin e participação de uma mesa redonda com empresários

EFE Jair Bolsonaro deve se encontrar com o presidente Vladimir Putin na manhã desta quarta-feira, 16



O presidente Jair Bolsonaro e sua comitiva viajam para a Rússia na noite desta segunda-feira, 14. A previsão é que o grupo deixe Brasília na base aérea das Forças Armadas a partir das 19 horas. Os ministros que irão acompanhar o presidente são Walter Braga Netto, da Defesa, e Bento Albuquerque, do Ministério de Minas e Energia. Anteriormente, a previsão era que a ministra Tereza Cristina também participasse da viagem oficial, mas ela foi diagnosticada com Covid-19 na última semana. O secretário de comércio e relações internacionais, Orlando Ribeiro, confirmou à Jovem Pan News que a agenda do Ministério da Agricultura já programada entre produtores rurais e exportadores de fertilizantes russos vai acontecer. O Ministro de Minas e Energia e o secretário Especial de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha, irão conduzir o encontro. Por sua vez, Jair Bolsonaro deve se encontrar com o presidente Vladimir Putin na manhã desta quarta-feira, 16. Na sequência, ele vai participar de uma coletiva de imprensa e um almoço no Kremlin e depois terá um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados da Rússia. Participação em uma mesa redonda com empresários também está na agenda presidencial. Na quinta-feira, 17, o presidente brasileiro segue viagem para Hungria, onde terá uma reunião com o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, que pertence a um partido de extrema direita.

*Com informações da repórter Paola Cuenca