Sob nova direção, posto alvo de denúncias diz que fraudes ocorriam em gestão antiga

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO Os antigos funcionários do estabelecimento cobravam valores por serviços realizados sem autorização



Após denúncias de golpes contra clientes, nova direção de posto de gasolina em São Paulo diz que possíveis fraudes aconteceram na gestão anterior. Após mudança, o estabelecimento trocou os funcionários.

A Jovem Pan teve acesso a relatos de consumidores, sobretudo mulheres, feitos ao Procon e à Polícia Civil sobre a conduta de frentistas do Posto Shell da avenida Bandeirantes, localizado na zona sul da cidade.

Segundo as denúncias, os funcionários do estabelecimento cobravam valores por serviços realizados sem autorização. Os casos aconteceram entre agosto e outubro de 2019, quando o local tinha outro proprietário. Em novembro do ano passado, a direção do posto passou para um novo revendedor, que mudou toda a equipe.

De acordo com a assessoria de imprensa responsável pela bandeira Shell, o novo administrador é experiente e tem histórico de conduta respeitosa ao cliente, sem qualquer relato de irregularidades desde então.

*Com informações do repórter Leonardo Martins.