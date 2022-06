Sobe para 22 o número de casos de varíola dos macacos no Brasil

São Paulo totaliza 14 ocorrências e no Rio de Janeiro já são 5 infectados

CDC/Brian W.J. Mahy/Divulgação via REUTERS Varíola dos macacos já está presente em mais de 20 países



Sobe para 22 o número de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil. São Paulo é o Estado com o maior número de infectados, com 14 ocorrências. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou mais um registro nesta quarta-feira, 29, e totalizou 5 casos. O último é de um jovem adulto de 28 anos de idade que se infectou sem ter nenhum contato com viajantes e sem viajar para o exterior, mais um sinal de que a doença está circulando e sendo transmitida internamente no país.

Na semana passada, outros dois jovens pegaram a doença com estas mesmas características, não viajaram para fora do país e não tiveram contato com estrangeiros. A boa notícia é que todos passam bem, estão isolados, sendo monitorados e fazem exames com frequência. Na capital do Rio de Janeiro, pelo menos mais quatro casos suspeitos estão sendo investigados.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga