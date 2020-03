Sobe para 25 número de mortos após tornados no Tennessee

EFE Segundo as autoridades, cerca de 48 prédios desabaram e mais de 70 mil pessoas ficaram sem energia elétrica



Ao menos 25 pessoas morreram com os tornados que atingiram Nashville e outras cidades do Tennessee, nos Estados Unidos. Os ventos chegaram aos 250 km/ha e deixaram um rastro de destruição.

Segundo as autoridades, cerca de 48 prédios desabaram e mais de 70 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Redes de água e de gás foram danificadas e estradas ficaram bloqueadas. O aeroporto da cidade também foi atingido.

Um morador de Nashville disse que as sirenes tocaram pouco antes da chegada do tornado e o mau tempo chegou a atrasar a votação nas prévias do Partido Democrata.

O governador do Tennessee, Bill Lee, declarou estado de emergência. O presidente Donald Trump prometeu o apoio do governo federal e também visitar as áreas atingidas na próxima sexta-feira (6).

*Com informações da repórter Livia Fernanda