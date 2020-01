Sobe para 41 número de mortos por coronavírus na China

EFE/EPA/DAVID CHANG Até agora, novo vírus já matou 41 pessoas



A China anunciou mais 15 mortes causadas pelo coronavírus. Até agora, o vírus já causou 41 mortes no país, sendo que 39 desses casos ocorreram na província de Hubei. Já foram confirmados em Pequim 729 casos e 4 mil, setecentas e 11 pessoas estão em observação.

Para tentar lidar com o surto da doença, o país está investindo em pesquisas científicas. Um hospital está sendo construído para tratar exclusivamente os pacientes contaminados pelo coronavírus.

Além de Pequim, vários outros países registraram a doença e já começam a se preocupar com a propagação do vírus. Na última terça-feira, os Estados Unidos tiveram mais uma confirmação. Na França, três pessoas já foram diagnosticadas com a doença, e a Austrália notificou o primeiro caso.

Nesta quinta-feira, a OMS disse que “ainda é cedo” para declarar emergência global, no entanto, o Brasil já adota medidas profiláticas contra o coronavírus. O Ministério da Saúde realizou uma videoconferência com as secretarias estaduais de Saúde a fim de estabelecer as diretrizes para vigilância.

Em São Paulo, foi anunciado um plano para os casos com suspeita de contaminação. Os profissionais de saúde estão sendo orientados a ficar atentos a sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar. A Vigilância Epidemiológica reiterou que a atenção redobrada vale para as pessoas que estiveram em Pequim, mas o órgão lembrou que, nesta época, são comuns os casos de virose, que podem ter sintomas parecidos com os do coronavírus.

* Com informações da repórter Camila Yunes.