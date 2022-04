Sócia de escola investigada por tortura é presa em São Paulo

Fernanda Carolina Serme não apresentou resistência e foi encaminhada para a cadeia feminina de Itaquaquecetuba

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Policia continua procurando pela diretora, Roberta Regina Serme, que está foragida



A pedagoga Fernanda Carolina Serme foi presa nesta segunda-feira, 24, em uma casa em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ela não apresentou resistência e foi encaminhada para a cadeia feminina de Itaquaquecetuba. Fernanda é sócia e irmã da diretora da escolinha infantil Colmeia Mágica, aquele que ficou conhecida e é alvo de investigação desde que vídeos de tortura e maus tratos a crianças foram divulgados nas redes sociais. Nas imagens, as crianças aparecem sentados no banheiro, atados com panos, espécie de camisa de força. A diretora, Roberta Regina Serme, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, mas está foragida. As duas mulheres negam os crimes.

*Com informações da repórter Carolina Abelin