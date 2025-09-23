Sócio do ‘Careca do INSS’ paga fiança e deixa prisão nesta terça-feira

Segundo o senador e presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), o economista e empresário Rubens Oliveira Costa teria mentido e ocultado documentos durante seu depoimento à comissão

Carlos Moura/Agência Senado Empresário Rubens Oliveira Costa é apontado como sócio de Antônio Carlos Antunes, o chamado 'Careca do INSS'



Na última segunda-feira (22), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) protagonizou um episódio marcante ao prender o economista Rubens Oliveira Costa durante seu depoimento. A prisão foi ordenada pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, sob a acusação de que Costa teria mentido e omitido informações cruciais para a investigação em curso. O economista é suspeito de atuar como lobista, facilitando a comunicação entre o INSS e operadoras que realizavam descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Durante seu depoimento, Costa teria se contradito diversas vezes, o que culminou em sua prisão em flagrante.

Após a detenção, Rubens Oliveira Costa foi levado pela Polícia Legislativa, onde pagou fiança e foi liberado após passar algumas horas na carceragem na madrugada desta terça-feira (23). A possibilidade de transferência para a Polícia Federal ou outra cadeia em Brasília chegou a ser considerada. O deputado Alfredo Gaspar justificou a prisão afirmando que Costa omitiu informações, escondeu documentos e negou conhecimento das atividades fraudulentas, apesar de evidências que apontam o contrário. As investigações da Polícia Federal revelaram que Costa movimentou cerca de R$ 50 milhões em suas contas, dinheiro que teria sido desviado de aposentados e pensionistas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rubens Oliveira Costa é considerado o braço direito do chamado “careca do INSS”, uma das figuras centrais no esquema fraudulento. O “careca do INSS” havia desistido de comparecer à CPMI na semana anterior, mas tem uma nova audiência marcada para esta quinta-feira. A comissão espera que seu depoimento seja um passo importante para avançar nas investigações sobre o escândalo de fraudes no INSS, que tem gerado grande repercussão e preocupação entre os beneficiários do sistema.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA