Solicitações para o auxílio emergencial acontecem até dois de julho

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social final 3 receberão a terceira parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira (19). O valor é pago nas agências da Caixa Econômica Federal das 8 horas às 14h. Todos que chegarem neste período serão atendidos, portanto, não há necessidade de madrugar em filas.

Os pagamentos seguem, sempre de acordo com o dígito final do NIS, até o dia 30 de junho, quando recebem os beneficiários com final 0. Até esta quinta-feira (18), mais de 64 milhões de pessoas receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial. No total, foram quase 118 milhões de pagamentos, o equivalente a R$ 83,2 bilhões.

Quase 3 milhões de solicitação seguem em análise pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania. O prazo para novos pedidos termina em duas semanas, no dia 2 de julho. O fim do período de inscrições não afeta quem já fez a solicitação, mas ainda não passou por análise.

O governo ainda não confirmou a prorrogação do auxílio, que poderia ser pago por mais dois meses, com valor inferior aos R$ 600 das três primeiras parcelas.

*Com informações da repórter Nanny Cox