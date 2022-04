Soltura de Monique Medeiros revolta pai de Henry Borel

À Jovem Pan News, Leonel Borel afirmou que vai recorrer ‘com todas as forças’ para reverter a decisão da Justiça Fluminense, que concedeu prisão domiciliar à mãe do garoto

Vitor Brugger/AM Press/Estadão Conteúdo Decisão da juíza Elizabeth Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, levou em conta as ameaças contra a professora



O pai do pequeno Henry Borel, Leonel Borel, afirmar que vai recorrer “com todas as forças” para reverter a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu prisão domiciliar para a mãe do garoto, Monique Medeiros. Em contato com a Jovem Pan News, ele afirmou que está “decepcionado” e que “não parava de chorar”. Para ele, a mãe do garoto é tão culpada quanto Dr. Jairinho, que teria sido responsável pelas agressões que causaram a morte do garoto de 4 anos. Monique Medeiros vai usar tornozeleira eletrônica enquanto estiver em prisão domiciliar. Além disso, ela tem permissão para se encontrar apenas com advogados e familiares. A decisão da juíza Elizabeth Louro, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, levou em conta as ameaças que a professora estaria sofrendo na prisão. Já ex-vereador Dr. Jairinho segue preso após diversas tentativas de habeas corpus. O casal foi preso em abril de 2021 logo após a morte de Henry Borel. Eles são réus na Justiça Fluminense por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, com direito a tortura e sem direito de defesa da vítima.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga