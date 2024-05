Soluções sustentáveis podem auxiliar escoamento de água em enchentes

Água deve demorar a baixar em cidades do Rio Grande do Sul, alagadas há mais de 10 dias

Em meio a uma situação crítica de inundações no Rio Grande do Sul, especialistas estão apontando para soluções sustentáveis como forma de mitigar futuros desastres. As inundações, exacerbadas por rios em níveis elevados e a escassez de Mata Nativa, têm chamado a atenção para a necessidade urgente de repensar o planejamento urbano. esse foi o tema do Jovem Pan Sustentável, com Patrícia Costa, no Jornal da Manhã desta sexta-feira (10).