‘Sou autista e não entendi o que estava acontecendo’, diz Pollon ao justificar ocupação na Câmara

Ao lado de Marcel van Hattem, deputado do PL foi o último a deixar cadeiras da Mesa Diretora; protesto era contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Protesto, que obstruiu os trabalhos do plenário por 30 horas, visava impedir o presidente da Câmara, Hugo Motta, de iniciar a sessão



O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) usou suas redes sociais para justificar sua participação em um protesto que ocupou a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Em um vídeo, Pollon afirmou ser autista e, por isso, não teria compreendido a gravidade da situação. O protesto, que obstruiu os trabalhos do plenário por 30 horas, visava impedir o presidente da Câmara, Hugo Motta, de iniciar a sessão. A manifestação era contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em sua defesa, Pollon declarou: “Eu sou autista e não estava entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento”. Ele e o deputado Marcel van Hattem foram os últimos a deixar as cadeiras da Mesa Diretora. Pollon negou que tenha sido incentivado por van Hattem a permanecer no local e afirmou que pediu orientação ao colega, pois acreditava que haveria um “rito” para a desocupação, o que não ocorreu.

Apesar da justificativa, a conduta de Pollon e de outros 13 deputados da oposição que participaram do ato será investigada. O presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou à Corregedoria da Casa um pedido de afastamento dos parlamentares envolvidos por até seis meses.

*Com informações de André Anelli

