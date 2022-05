SP celebra resultados de operação contra roubos de celulares e falsos entregadores

Operação Sufoco foi lançada na semana passada com objetivo de reduzir furtos e golpes do Pix; nos primeiros cinco dias, 102 pessoas foram presas

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO No domingo, 8, a operação localizou dois criminosos que faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos de celulares em carros parados



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo deteve mais de 100 pessoas nos cinco primeiros dias da Operação Sufoco, realizada na capital e no interior do Estado. A força-tarefa foi lançada na semana passada com objetivo de reduzir roubos e furtos de celulares e golpes do Pix. Dos 102 detidos, sete são adolescentes e 16 eram procurados pela Justiça. Os policiais recolheram mais de 280 celulares e 155 carcaças de aparelhos. Das mais de 7.500 vistorias em carros e motos, foram localizados 50 veículos que tinham sido roubados ou furtados e 280 foram apreendidos. O governador Rodrigo Garcia afirmou que a operação já evitou crimes na capital. “Em uma cidade desse tamanho crimes, infelizmente, estão acontecendo. É importante como a polícia reage com relação a esses crimes.”

“Evitamos crimes na semana passada, fizemos recorde de apreensão de motos, de falsos entregadores, e essa é uma operação que não tem prazo para acabar. Vamos continuar mobilizados com a segurança pública enquanto houver essa sensação de insegurança na nossa cidade e no nosso Estado”, completou. No domingo, 8, a operação localizou dois criminosos que faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos de celulares em carros parados em semáforos. Os oficiais também realizaram flagrante de tráfico de drogas e tráfico internacional de armas de fogo. Foram apreendidas mais de cinco toneladas de drogas. Em operação no Capão Bonito, a polícia prendeu um suspeito de tráfico internacional de drogas depois de encontrarem 10 pistolas e 40 carregadores dentro de um veículo.

*Com informações da repórter Nanny Cox