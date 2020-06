SP lança medidas de combate à violência doméstica na pandemia

European Parliament/Pietro Naj-Oleari O benefício de R$ 400 será concedido para aquelas mulheres que tiverem medida protetiva judicial e estiverem em situação de vulnerabilidade



Para muitas mulheres a quarentena é sinônimo de ficar em casa com o próprio agressor. Por isso, as vítimas de violência doméstica que moram na cidade de São Paulo vão poder ficar hospedadas em hotéis ou receber um auxílio-hospedagem da prefeitura.

O benefício de R$ 400 será concedido para aquelas mulheres que tiverem medida protetiva judicial e estiverem em situação de extrema vulnerabilidade. O projeto integra uma série de iniciativas acordadas entre a prefeitura e a Câmara dos Vereadores que valem até o fim do período da pandemia.

A ativista Malu Molina lembra que os casos de feminicídio aumentaram mais de 40% durante a quarentena no estado. Para a líder do movimento #SeguraEmCasa, iniciativas como essa são importantes justamente para tirar as mulheres do ambiente de violência.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse que a pandemia do coronavírus escancarou problemas sociais, como o da violência contra a mulher. Ele ressaltou que a iniciativa tenta amenizar um problema ligado à agressão: o da dependência financeira.

O pacote de medidas foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (16). No entanto, a portaria que regulamenta a decisão ainda não tem data para sair.

*Com informações da repórter Nicole Fusco