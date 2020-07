SP firma convênio eletrônico para construir cinco mil moradias

As famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$ 40 mil da Agência Casa Paulista

Ricardo Cassiano/PCRJ As prefeituras oferecem os terrenos e, por meio de licitação pública, é definida a empresa privada para construir o empreendimento



Programa habitacional irá construir 5 mil moradias populares, em uma parceria com prefeituras paulistas e o setor privado. O secretário da Habitação, Flavio Amary, assinou de forma digital, no Palácio dos Bandeirantes, as autorizações de convênios para 14 cidades receberem 16 empreendimentos do Programa Nossa Casa.

Por videoconferência, Flavio Amary, formalizou o aval dos prefeitos, para residências destinadas às famílias com renda de até três salários mínimos.

As prefeituras oferecem os terrenos e, por meio de licitação pública, é definida a empresa privada para construir o empreendimento. Parte das unidades habitacionais é destinada a preço social, e o restante das moradias será comercializado pela empresa a preço de mercado.

Para financiar os imóveis junto à Caixa Econômica Federal, as famílias beneficiadas receberão subsídios de até R$ 40 mil da Agência Casa Paulista, braço da Secretaria Estadual da Habitação.

